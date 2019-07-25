 

Под Харьковом от огня спасли пшеничное поле: выгорело 2 гектара стерни

25 июля 2019 г. 10:42
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24 июля в 11:02 спасателям поступила информация о возгорании стерни на одном из фермерских полей неподалеку села Цаповка Золочевского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Ко времени прибытия пожарных горела стерня от скошенной пшеницы.

Площадь пожара составляла 2 га и существовала угроза распространения пламени на поле нескошенной пшеницы площадью около 3 га.

В 12:30 пожар спасатели локализовали пламя, а в 13:05 полностью ликвидировали, предотвратив распространение пламени на пшеничное поле.

Причину, по которой вспыхнула стерня, выясняют.

 

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