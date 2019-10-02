Под Харьковом в полях нашли авиабомбы

1 октября пиротехнические группы ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Изюмском, Двуречанском, Волчанском и Дергачевском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отмечается, все взрывоопасные предметы были найдены за пределами населенных пунктов.

Так, бомбы ФАБ-50 нашли в полях во время проведения полевых работ у села Захаровка Волчанского района и села Ольховая Двуречанского.

На Дергачевщине на расстоянии 1,5 км от поселка Слатино местные жители нашли 2 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, а в лесу возле села Студенок на Изюмщине - крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.

Обнаруженные боеприпасы специалисты обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва.