Под Харьковом в полях нашли авиабомбы

1 октября пиротехнические группы ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны в Изюмском, Двуречанском, Волчанском и Дергачевском районах области.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Как отмечается, все взрывоопасные предметы были найдены за пределами населенных пунктов.
Так, бомбы ФАБ-50 нашли в полях во время проведения полевых работ у села Захаровка Волчанского района и села Ольховая Двуречанского.
На Дергачевщине на расстоянии 1,5 км от поселка Слатино местные жители нашли 2 артиллерийских снаряда диаметром 76 мм, а в лесу возле села Студенок на Изюмщине - крупнокалиберный снаряд диаметром 122 мм.
Обнаруженные боеприпасы специалисты обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва.