Под Харьковом в пожаре погиб мужчина

Сообщение о том, что в результате пожара погиб мужчина 1968 года рождения поступило к спасателям от полиции 3 октября в 07:55.

їКак рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание возникло в частном доме в Дергачах.На момент сообщения возгорания уже было ликвидировано случайными свидетелями.

Как выяснилось в ходе предварительной проверки по факту пожара, в одной из комнат горел матрас и домашние вещи на площади около 1 кв.м. Погибшим оказался знакомый хозяина, который временно проживал в данной квартире.

По предварительным данным причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.