 

Под Харьковом в пруду нашли мертвого мужчину с раной на голове

04 августа 2019 г. 14:44
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В пруду села Михайловка Первомайского района Харьковской области обнаружили труп мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 августа в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в пруду на территории села обнаружили тело неизвестного мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. 

В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.

По данным источника в правоохранительных органах издания УНН, на голове у мужчины обнаружили ушибленную рану.

Правоохранители установили личность мужчины. 

Им оказался 56-летний харьковчанин.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти. 

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

 

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