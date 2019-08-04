Под Харьковом в пруду нашли мертвого мужчину с раной на голове

В пруду села Михайловка Первомайского района Харьковской области обнаружили труп мужчины.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 3 августа в местный отдел полиции поступило сообщение о том, что в пруду на территории села обнаружили тело неизвестного мужчины.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции.

В ходе осмотра эксперты обнаружили на теле умершего телесные повреждения.

По данным источника в правоохранительных органах издания УНН, на голове у мужчины обнаружили ушибленную рану.

Правоохранители установили личность мужчины.

Им оказался 56-летний харьковчанин.

Следователем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Тело умершего направлено в морг для установления причины смерти.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.