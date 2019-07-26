В результате ДТП загорелся автомобиль, водитель скончался

В результате дорожно-транспортного происшествия на 419-м километре трассы «Киев-Харьков-Довжанский» загорелся автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 25 июля в 21:33 спасателям поступило сообщение о пожаре в автомобиле «Mersedes» 1996 года выпуска.

Автомобиль вспыхнул после столкновения с отбойником и с грузовиком «Renault».

На момент прибытия пожарных огнем полностью был охвачен моторный отсек разбитого автомобиля «Mersedes». Площадь пожара составила около 1 кв.м.

В 21:45 пожар спасатели локализовали, а в 21:50 полностью ликвидировали.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ДТП произошло близ села Корсуновка Валковского района. 48-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Renault Magnum» под управлением 58-летнего жителя города Мерефа.

Бригадой скорой медицинской помощи в Валковскую больницу в тяжелом состоянии были доставлены 48-летний водитель и пассажир «Mercedes». Водитель транспортного средства скончался в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Все обстоятельства аварии выясняют правоохранители.