 

Под Харьковом в результате поджога сена от огня пострадали два домовладения

14 августа 2019 г. 10:11
1 просмотр

13 августа в 14:49 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладении в селе Пересечное Дергачевского района на ул. Береговой, 7.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что во дворе горели около 8 тонн сена и хозяйственная постройка на площади 50 кв.м.

Кроме того, пламя перекинулось на соседний забор и сарай, и огонь бушевал на площади 25 кв.м.

В 16:25 пожарные локализовали пламя, и угроза жилым домам была отведена.

В 18:46 все очаги горения спасателям удалось ликвидировать.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало попадание источника зажигания на сено извне.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.