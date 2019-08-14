Под Харьковом в результате поджога сена от огня пострадали два домовладения

13 августа в 14:49 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладении в селе Пересечное Дергачевского района на ул. Береговой, 7.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место пожарные установили, что во дворе горели около 8 тонн сена и хозяйственная постройка на площади 50 кв.м.

Кроме того, пламя перекинулось на соседний забор и сарай, и огонь бушевал на площади 25 кв.м.

В 16:25 пожарные локализовали пламя, и угроза жилым домам была отведена.

В 18:46 все очаги горения спасателям удалось ликвидировать.

По предварительным данным ГСЧС, причиной пожара стало попадание источника зажигания на сено извне.