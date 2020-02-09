Под Харьковом в результате взрыва погиб мужчина

В поселке Буды Харьковского района в результате взрыва неизвестного устройства погиб мужчина.

Об этом сообщили в соцсетях.

Как уточнили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, тело местного жителя с телесными повреждениями, характерными после взрыва неустановленного устройства, было выявлено 8 февраля около 18:55 в лесном массиве.

На место происшествия выезжали руководство ГУНП у Харьковской области, Харьковского отдела полиции, следственно-оперативная группа, работники кинологического центра и взрыво-технического управления, а также сотрудники ГСЧС.

Правоохранители предварительно установили, что 42-летний мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.