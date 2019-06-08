Под Харьковом в сточной трубе обнаружили останки мужчины, пропавшего 3 месяца назад - СМИ

08 июня 2019 г. 14:30
Источник: УНН
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В поселке Ольшаны Дергачевского района Харьковской области в сточной трубе обнаружили человеческие останки. 

Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.

Сточная труба, в которой обнаружены фрагменты костей и одежды, примыкает к пруду "Шматово".

Полицейским удалось установить личность покойного. Им оказался местный житель 1959 года. 

Мужчина исчез в марте 2019 года, уехав из дома на своем авто. С тех пор местонахождение его было неизвестно.

Полиция начала досудебное расследование (ст. 115 УК Украины - умышленное убийство).

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются.

 

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