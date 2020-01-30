Под Харьковом ВАЗ завис на отбойнике (видео)

Сегодня утром на Киевской трассе в районе поселка Старый Мерчик автомобиль ВАЗ 2105 вылетел на отбойник и завис над проезжей частью.

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам водителей, наблюдавших последствия ДТП, водитель мог не справиться с управлением: машина врезалась в дорожное ограждение, по его наклонной части буквально влетела на отбойник и проскользила в подвешенном состоянии несколько десятков метров.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, пострадавших в результате ДТП нет.

Фото и видео происшествия было опубликовано в соцсетях.