Под Харьковом во время движения загорелся маршрутный автобус

10 октября в 11:20 спасателям поступило сообщение о пожаре в автобусе «Богдан», который загорелся во время движения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем был охвачен салон и моторный отсек автобуса на площади около 10 кв.м.

В 11:37 пожар был локализован, а в 11:46 полностью ликвидирован.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выехала следственно - оперативная группа. Проведен осмотр места происшествия.

Факт происшествия зарегистрирован в Харьковском отделе полиции. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места происшествия.