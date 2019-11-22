Во время крупного пожара в домовладении под Харьковом сгорели два автомобиля

В Дергачевском районе накануне произошел крупный пожар во дворе частного домоладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 21 ноября в 17:55 спасателям поступило сразу несколько звонков о пожаре на территории частного домовладения в селе Подворки, на въезде Квитки-Основьяненко, 6.

Звонившие люди рассказывали о большом зареве на крыше частного дома.

На момент прибытия подразделений пожарных площадь пожара составляла около 190 кв.м. Пламя охватило крышу жилого дома и пристроенного к нему гаража по всей площади. Внутри гаража стояли 2 легковушки, которые тоже полностью горели.

В ходе разведки пожара людей внутри горящих зданий спасатели не выявили.

Но выяснилось, что в гараже находились 4 газовых баллона с оксидом углерода. От высокой температуры они могли взорваться. Поэтому спасатели приняли все необходимые меры по их охлаждению и эвакуации из очага пожара.

В 19:00 пламя бойцы ГСЧС локализовали, и окончательно ликвидировали пожар в 20:52.

Причину возникновения пожара устанавливают.