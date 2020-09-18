Под Харьковом во время масштабного пожара от огня спасли лес

В течение суток, 17 сентября, на территории Харьковской области произошло 48 пожаров в природных экосистемах на общей площади около 11 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Как отметили спасатели, в одном из случаев, в Харьковском районе напротив ГП Харьковской лесной научно-исследовательской станции «Южное лесничество», огонь от горящей лиственной подстилки стремительно распространялся в сторону хвойного лесного массива и угрожал крупным лесным пожаром. Площадь пожара составляла 800 кв.м.

О возгорании спасателям сообщили работники лесхоза в 16:27, которые помогали прибывшим спасателям тушить пожар при помощи трактора с плугом.

Совместными усилиями в 17:35 пожарных и работников лесхоза удалось остановить продвижение огня и защитить от него лес. Окончательно пожар ликвидировали в 18:50.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ввиду угрозы возникновения возгораний при повышении температурных показателей спасатели призывают население не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.