Под Харьковом во время пожара из-за неосторожности с печью погибла женщина

В Волчанском районе в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 января в 7:16 спасателям поступил вызов на пожар в пгт. Белый Колодец, где на ул. 1 мая, 23 горело домовладение.

На момент их прибытия в доме горели домашние вещи, разный хлам и мусор на площади около 15 кв.м.

Во время пожаротушения внутри здания спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки дома, женщины 1934 г.р.

Пожар спасатели локализовали в 09:20 и ликвидировали в 10:57.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации временной металлической печи.