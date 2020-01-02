Под Харьковом во время пожара из-за неосторожности с печью погибла женщина

02 января 2020 г. 14:05
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В Волчанском районе в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании печи погибла женщина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 2 января в 7:16 спасателям поступил вызов на пожар в пгт. Белый Колодец, где на ул. 1 мая, 23 горело домовладение.

На момент их прибытия в доме горели домашние вещи, разный хлам и мусор на площади около 15 кв.м.

Во время пожаротушения внутри здания спасатели обнаружили тело погибшей хозяйки дома, женщины 1934 г.р.

Пожар спасатели локализовали в 09:20 и ликвидировали в 10:57.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации временной металлической печи.

 

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