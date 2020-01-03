Под Харьковом во время пожара на даче нашли тело погибшего неизвестного мужчины

03 января 2020 г. 10:45
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В Нововодолажском районе области сгорела дача. На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего мужчины, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным ГСЧС, сообщение о пожаре в дачном доме на ул. Привокзальной, 102 в селе Низовка поступило спасателям 2 января в 16:45.

Данный частный дом использовался как дачный.

На тот момент огонь уже охватил всю площадь дома в 50 кв.м. Его деревянные крыша и перекрытия были частично разрушены.

Во время пожаротушения спасатели обнаружено тело погибшего неизвестного мужчины.

Его личность устанавливается.

В 18:30 пожар был локализован, в 21:25 – ликвидирован пожарными.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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