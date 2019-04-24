Под Харьковом горел дом: погиб мужчина

24 апреля в 2:02 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Гагарина, 14 в селе Дубовка Дергачевского района Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, спасателей вызвали соседи, которые случайно заметили пожар.

На момент прибытия бойцов ГСЧС дом горел на площади 20 кв.м. В нем горели деревянные перекрытия, перегородка и домашние вещи

В ходе поисково-спасательных работ в соседней комнате пожарные обнаружили тело хозяина дома, 1984 года рождения, который, вероятно, получил смертельное отравление угарным газом.

В 4:59 огонь локализовали, в 5:59 – ликвидировали.

Вероятной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем при курении.