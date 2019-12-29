Под Харьковом во время пожара погиб мужчина

В Золочевском районе в результате пожара погиб 81-летний пенсионер.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 29 декабря в 10:59 спасателям поступило сообщение о пожаре в селе Барановка, где на улице Центральной, 52 горело домовладение.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в комнате дома, где находилась печь.

Там горел пол, перекрытия, стена, мебель и домашние вещи на площади около 20 кв.м.

При проведении разведки пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома, 1938 года рождения.

В 12:25 пожар локализовали, а в 13:25 - ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.