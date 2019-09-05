Под Харьковом во время пожара погиб мужчина, его брат - в больнице

4 сентября в 22:39 спасателям поступил вызов на пожар в селе Винницкие Иваны Богодуховского района. Там на улице Харьковской, 2 горел деревянный жилой одноэтажный дом, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на момент возникновения пожара в доме находились двое братьев, мужчины 1989 и 1991 года рождения. Старший брат вытащил из задымленного помещения младшего, но тот уже успел получить смертельное отравление продуктами горения.

В результате пожара старший из братьев получил ожоги лица и рук.

Пострадавшего госпитализировали в Богодуховскую центральную районную больницу.

На момент прибытия пожарных дом горел уже по всей площади в 60 кв.м. Уже в 23:50 они локализовали пожар, окончательно ликвидировать его бойцам ГСЧС удалось в 4:40.

По предварительным данным, причиной возникновения возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.