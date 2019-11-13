Под Харьковом во время пожара из задымленного дома спасли мужчину

12 ноября в 20:45 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в Змиеве, на улице Зедьковской, 16.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что в доме горят домашние вещи и матрас на площади около 2 кв.м. Все комнаты помещения были сильно задымлены.

На полу в одной из комнат пожарные обнаружили мужчину. Он был без сознания.

Спасатели вынесли его на свежий воздух и передали бригаде скорой помощи.

Далее медики госпитализировали пострадавшего с отравлением угарным газом в местную районную больницу.

В 20:58 пожар чрезвычайники локализован, а в 21:40 полностью ликвидировали.

По данным ГСЧС, причиной возникновения пожара, предварительно, стало неосторожное обращение пострадавшего с огнем.