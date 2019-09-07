Под Харьковом во время пожара сухостоя сгорела дача

На Харьковщине за сутки пожарные ГСЧС 43 раза выезжали на ликвидацию пожаров в экосистемах, где горела сухая трава, камыш, мусор, хвойная подстилка и тому подобное.

Общая площадь горения составила около 21 га, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, отметив, что среди крупнейших пожаров был пожар в селе Кочеток.

Там в дачном обществе «Михайловское» Чугуевского района области выгорело 4 га сухостоя и сгорел 1 деревянный дачный дом общей площадью 80 кв.м.

Все 43 пожара были ликвидированы пожарно-спасательными подразделениями ГСЧС.

Как отмечают спасатели, подобные пожары возникают именно в результате неосторожного обращения с огнем и, как правило, вызывают значительный общественный резонанс, а их тушение имеет долговременный характер и требует значительных материальных и человеческих ресурсов.