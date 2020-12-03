Под Харьковом во время пожара в частном дворе в огне погибло более 80 голов домашней птицы

В Чугуевском районе сегодня ночью произошел пожар на территории частного домовладения в селе Рассвет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 3 декабря в 3:58 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Коммунальной, 3.

На момент прибытия пожарных на территории частного домовладения горели деревянные конструкции хозяйственной постройки. Кроме того пламя перекинулось на пристройку нежилого дома.

Общая площадь пожара составила около 90 кв.м.

В хозяйственной постройке, где произошел пожар, было более 80 голов домашней птицы: гуси, утки, куры и цыплята. Вся птица сгорела в огне.

В 05:15 спасатели локализовали огонь, а в 07:25 - полностью ликвидировали.

Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.

Причину возникновения пожара устанавливают.