Под Харьковом во время пожара в доме нашли тело погибшего мужчины

В Дергачевском районе Харьковской области на месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 9 апреля в 11:43 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Солнечной, 4 в селе Черкасская Лозовая.

На момент прибытия спасателей стало известно, что горели домашние вещи и мебель на площади около 15 кв.м. На месте пожара спасатели обнаружили тело 66-летнего мужчины.

Пожарные в 12:30 локализовали огонь. В 13:10 пожар был полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара устанавливается.