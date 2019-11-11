Под Харьковом во время пожара в доме погиб молодой мужчина

11 ноября 2019 г. 10:33
1 просмотр

Под Харьковом во время пожара в доме погиб 27-летний мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным спасателей, 10 ноября в 22:24 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул.Чернышевского, 6 в городе Мерефа.

На момент их прибытия огонь успел охватить внутреннее помещение и перекрытия дома площадью 20 м.кв.

Остальные комнаты дома были сильно задымлены.

При проведении разведки газодымозащитники ГСЧС обнаружили тело погибшего 27-летнего мужчины.

Спасатели локализовали огонь в 23:10, ликвидировали в 00:45.

Вероятная причина пожара - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.