Под Харьковом во время пожара в доме погибла женщина

11 декабря 2018 г. 8:54
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10 декабря, в 13:06 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Змиевской, 3 в селе Большая Гомольша Змиевского района.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей  в доме горели дрова, которые лежали на печи, а также деревянные конструкции двух стен жилого дома.

Площадь пожара составила около 5 кв.м.

В соседней задымленной комнате на кровати пожарные обнаружили тело 67-летней хозяйки дома без признаков жизни.

Пожар спасатели локализовали в 13:58 и в 15:25 полностью ликвидировали.

Тушение пожара, по информации спасателей,  осложнялось необходимостью разборки деревянных стен, где по пустотам огонь мог быстро распространиться на значительную площадь.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

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