В Липцах во время пожара в доме погибла женщина

В Харьковском районе во время пожара в доме погибла 87-летняя женщина

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 декабря в 15:10 спасателям поступил вызов о пожаре в частном жилом доме на ул. Фабричной, 3, в поселке Липцы Харьковского района.

На момент прибытия спасателей стало известно, что пламенем была охвачена комната дома.

Площадь пожара составляла около 10 кв.м. На месте пожара пожарные обнаружили тело женщины 1932 года рождения.

Пожарные в 16:05 локализовали огонь.

В 17:25 - окончательно ликвидировали пожар.

Причину его возникновения устанавливают.