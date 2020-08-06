Под Харьковом во время пожара в домовладении погибла женщина

В Харьковском районе во время пожара в домовладении погибла женщина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 6 августа в 00:42 спасателям поступило сообщение о пожаре в поселке Буды Харьковского района на ул. Визунова, 12.

На момент прибытия пожарных огнем была охвачена летняя кухня, расположенная на территории частного домовладения. Площадь площади составляла 50 кв.м. При проведении разведки пожарные обнаружили тело погибшей женщины, 1975 года рождения.

В 1:21 пожар бойцы ГСЧС локализовали, в 03:40 - ликвидировали. Жилой дом от огня был спасен.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.