Под Харьковом во время пожара в домовладении сгорел автомобиль

24 декабря 2020 г. 10:35
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В Харьковском районе области вечером 23 декабря произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 23 декабря в 18:57  спасателям поступил вызов в село Березовка.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что во дворе домовладения на ул. Центральной,23 горит хозяйственная постройка и автомобиль "Audi А-8" на площади 50 м.кв.

В 20:15 пожар спасатели локализовали, а в 23:23 окончательно ликвидировали.

Его вероятную причину и ущерб устанавливают.

 

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