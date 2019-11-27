Под Харьковом во время пожара в домовладении сгорели два автомобиля

В Валковском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 ноября в 9:49 поступила информация о пожаре на частном дворе в селе Кобзаревка, на ул. Мира, 25.

Прибывшие на место спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем охвачена хозяйственная постройка и 2 легковых автомобиля.

Общая площадь пожара составляла около 50 кв. м.

Пламя могло распространиться на жилой дом и другие рядом расположенные хозяйственные постройки.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали уже в 11:20 и ликвидировали в 14:40.

Причину возникновения пожара устанавливают.