Под Харьковом во время пожара в домовладении сгорели два автомобиля

27 ноября 2019 г. 9:47
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В Валковском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 26 ноября в 9:49 поступила информация о пожаре на частном дворе в селе Кобзаревка, на ул. Мира, 25.

Прибывшие на место спасатели установили, что на территории частного домовладения огнем охвачена хозяйственная постройка и 2 легковых автомобиля.

Общая площадь пожара составляла около 50 кв. м.

Пламя могло распространиться на жилой дом и другие рядом расположенные хозяйственные постройки.

Пожар бойцы ГСЧС локализовали уже в 11:20 и ликвидировали в 14:40.

Причину возникновения пожара устанавливают.

 

Видео: 

Валківські рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння

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