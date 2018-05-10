Под Харьковом возле дороги нашли 11 бомб времен ВМВ

9 мая спасатели-пиротехники разминировали боеприпасы времен Второй мировой войны, обнаруженные возле поселка Васищево Харьковского района Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Водитель, который накануне ехал по автодороге, обнаружил металлические предметы на расстоянии 20 м от трассы под лесным массивом на раскопанном участке местности.

Мужчина подошел ближе и увидел, что железные предметы очень похожи на взрывоопасные. Он не стал их трогать и сразу вызвал спасателей.

Обнаруженные предметы оказались устаревшими немецкими авиационными бомбами.

Всего пиротехники собрали с поверхности и выкопали из-под земли 19 боеприпасов: 2 бомбы SDE-50 весом по 50 кг, 9 бомб SD-2 весом по 2 кг и 7 подрывателей к ним типа ELAZ, а также 1 артиллерийский снаряд диаметром 88 мм.

На пиротехническом автомобиле боеприпасы отвезли на специальную подрывную площадку, где и обезвредили.

Пострадавших нет.