 

Под Харьковом возле пруда в пакете нашли гранаты

09 августа 2019 г. 12:18
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8 августа около 13:20 в полицию поступила информация о том, что в селе Васильевское Нововодолажского района Харьковской области на берегу местного пруда обнаружили боеприпасы.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Прибывшие на место обнаружения находки полицейские обнаружили на берегу водоема полиэтиленовый пакет, в котором находились пять гранат РГД-5, 148 патронов калибра 5,45 мм и пять запалов к гранатам.

Специалисты-взрывотехники обезвредили гранаты в безопасном месте, а патроны направили на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Полицейские выясняют происхождение обнаруженных боеприпасов.

 

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