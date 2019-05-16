Под Харьковом взорвался боеприпас: погиб мужчина

16 мая около 13:10 в полицию поступило сообщение о том, что на огороде одного из домовладений в поселке Эсхар Чугуевского района взорвался снаряд, в результате чего пострадал 37-летний местный житель.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место происшествия выезжали полицейские и сотрудники ГСЧС.

По предварительной информации, мужчина развел костер на огороде возле домовладений и бросил в огонь артиллерийской осколочный снаряд калибра 150 мм времен Второй мировой войны, который нашел накануне.

Произошел взрыв, в результате которого он получил многочисленные повреждения лица и тела.

Пострадавшего доставили в районную больницу, однако он умер во время реанимационных мероприятий.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского отдела полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Все обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.