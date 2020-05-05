Под Харьковом задержали грабителя, скрывавшегося от полиции несколько месяцев

05 мая 2020 г. 17:15
1 просмотр

На Харьковщине правоохранители разыскали подозреваемого в грабеже, который с января текущего года скрывался от органов следствия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 32-летний житель села Старая Гнилица Чугуевского района пытался избежать ответственности за совершение грабежа.

Ранее, в январе в местную полицию с заявлением обратилась 30-летняя жительница Чугуева и сообщила, что по улице Харьковской ее ограбил неизвестный мужчина - отобрал мобильный телефон.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 32-летний мужчина. 

Однако злоумышленник попытался избежать наказания за совершение уголовного преступления и скрывался от полиции. В марте он был объявлен в розыск.

4 мая в результате розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Он задержан согласно ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53