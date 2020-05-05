Под Харьковом задержали грабителя, скрывавшегося от полиции несколько месяцев

На Харьковщине правоохранители разыскали подозреваемого в грабеже, который с января текущего года скрывался от органов следствия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 32-летний житель села Старая Гнилица Чугуевского района пытался избежать ответственности за совершение грабежа.

Ранее, в январе в местную полицию с заявлением обратилась 30-летняя жительница Чугуева и сообщила, что по улице Харьковской ее ограбил неизвестный мужчина - отобрал мобильный телефон.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 32-летний мужчина.

Однако злоумышленник попытался избежать наказания за совершение уголовного преступления и скрывался от полиции. В марте он был объявлен в розыск.

4 мая в результате розыскных мероприятий полицейские установили место нахождения злоумышленника. Он задержан согласно ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 4 лет тюрьмы.