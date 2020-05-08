Под Харьковом задержали киевлянина, который пытался сбежать после ограбления двух иностранок

Под Харьковом правоохранители задержали мужчину, который после совершения преступления пытался скрыться, покинув Харьковскую область.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Как стало известно полиции, правонарушитель завладел имуществом из квартиры в центре Харькова и покинул место происшествия на такси.

Сообщение о краже на улице Сумской в полицию поступило 7 мая около 15:30.

Пострадавшие - две гражданки Иордании рассказали, что 2 часа назад в их квартиру под видом сантехника пришел неизвестный. Мужчина с применением физического насилия закрыл женщин в туалете и завладел 4 мобильными телефонами, 2 ноутбуками и деньгами.

Полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Киева.

Также полицейские выяснили, что он движется на автомобиле в направлении Киева.

На стационарном посту в городе Валки остановили автомобиль "Daewoo Lanos", в котором и находился подозреваемый.

Вещественные доказательства изъяты.

Злоумышленника задержали и доставили в Киевский отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Кроме того установлено, что задержанный причастен к другим преступлениям, совершенным на территории Киевского района. Также мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и находится в розыске за Печерским отделом полиции города Киева.

Следователем Киевского отдела полиции сведения по факту происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание на срок от 4 до 8 лет лишения свободы.