 

В Харькове убили девушку, подозреваемого задержали

01 октября 2019 г. 19:40
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Сегодня около 15:30 в полицию поступили информация о том, что в Немышлянском районе в одном из домов на ул. Василия Мельникова на лестнице возле квартиры лежит мертвая девушка с признаками насильственной смерти. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место полицейские установили личность погибшей. Ею оказалась  27-летняя женщина, которая  вместе со своим 27-летним сожителем арендовала квартиру в этом доме. 

Также полицейские получили информацию о возможной причастности сожителя девушки к совершению преступления.

Кроме того, полицейские установили, что мужчина может передвигаться в автомобиле «Мерседес» как в качестве водителя, так и в качестве пассажира. 

Также оперативники получили информацию о возможном маршруте передвижения разыскиваемой машины. 

В действие был  введен план «Перехват», согласно которому к розыску подключились отделы полиции в области. 

Через несколько часов злоумышленника полицейские задержали в Купянске.

Следователем Немышлянского отдела полиции внесена информация о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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