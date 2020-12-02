Под Харьковом задержали вооруженного мужчину с боеприпасами

Под Харьковом задержали вооруженного жителя Одесской области с боеприпасами.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря во время патрулирования в поселке Малая Даниловка на перекрестке улиц Малоданиловской путь и Хоткевича правоохранители остановили подозрительного мужчину.

В ходе осмотра полицейские выяснили, что мужчина является жителем города Южный Одесской области.

У него обнаружили и изъяли у пистолет «ПМ» с патроном, снаряженный магазин, 2 отвертки, нож, веревки, строительный молоток, металлические кусачки, газовый баллончик «Терен-4», балаклаву, липкая лента, наручники.

Место приобретения и цель хранения изъятого сейчас устанавливают.

Предоставлять какие-либо объяснения мужчина отказался.

1 декабря следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.