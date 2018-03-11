Под Харьковом задержан криминальный авторитет из Грузии

11 марта 2018 г. 14:43
119 просмотров

Сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы «Казачья Лопань» задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.

По данным пресс-службы ГПСУ, в ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известный по прозвищу Сумбат Тбилисский. Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Пытаясь скрыться, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

В отношении задержанного составлен необходимые протоколы. Гражданин Грузии передан сотрудникам Нацполиции.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Сейчас решается вопрос о принудительном возвращении мужчины в страну проживания.

 

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Деньги до зарплаты                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.