Под Харьковом задержан криминальный авторитет из Грузии

Сегодня ночью сотрудники отдела пограничной службы «Казачья Лопань» задержали гражданина Грузии, хорошо известного в криминальной среде.

По данным пресс-службы ГПСУ, в ходе реализации оперативной информации правоохранители Харьковского отряда в 50 метрах от государственной границы обнаружили и задержали иностранца без документов, который пытался незаконно попасть на территорию РФ. Как выяснилось, задержанный является криминальным авторитетом, известный по прозвищу Сумбат Тбилисский. Мужчину разыскивали украинские правоохранительные органы за возможную причастность к противоправной деятельности на территории нашего государства. Пытаясь скрыться, иностранец пытался незаконно пересечь государственную границу вне пункта пропуска.

В отношении задержанного составлен необходимые протоколы. Гражданин Грузии передан сотрудникам Нацполиции.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, в отношении задержанного составлен административный протокол по ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.