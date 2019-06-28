Под Харьковом загорелось пшеничное поле

27 июня на Харьковщине произошло 36 случаев пожаров сухой травы, хвойной подстилки камыша и мусора.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Один из этих пожаров нанес ущерб хлебному полю.

Так, 27 июня в 16:38 в ГСЧС позвонили местные жители села Островерховка Змиевского района и сообщили о том, что огонь от горящей сухой травы перекинулся на пшеничное поле одного из сельскохозяйственных предприятий.

На момент прибытия пожарных горела трава на площади около 700 кв.м. и пшеница на корню площадью 0,9 га.

Вместе со спасателями пожар тушили и местные крестьяне-фермеры, которые еще до прибытия спасательных подразделений начали тушить огонь своей пожарной автоцистерной и приспособленной техникой, а трактором проводили опахивание очага пожара.

Пожар удалось локализовать в 17:32 и в 17:58 - полностью ликвидировать.

Поле пшеницы общей площадью 22 га было спасено.

Причина, по которой загорелась трава, выясняется.

Также подсчитываются убытки, нанесенные огнем.