Под Харьковом - масштабный пожар на частном дворе: сгорели три автомобиля, есть пострадавший

В Харьковском районе в результате масштабного пожара на частном дворе пострадал мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 25 сентября в 13:11 спасателям поступила информация о пожаре на территории частного домовладения в поселке Хролы Харьковского района, на ул. Восточной, 1.

На момент прибытия спасателей полностью горел гараж, пристройка к нему и часть крыши жилого дома.

Кроме того, во дворе горели 3 легковушки: "ЗАЗ Таврия", "Renault Kangoo" и "Mazda".

Общая площадь пожара составила около 150 кв.м.

В результате пожара пострадал мужчина, 1987 года рождения, которого с ожогами дыхательных путей и рук госпитализировали в 4-ю больницу Харькова.

Огонь локализовали в 13:45.

Сейчас его окончательно ликвидируют пожарные.

Причину возникновения пожара устанавливают.