Под Харьковом зарезали женщину: подозреваемый задержан

18 августа около 21:00 в селе Охотное Нововодолажского района убили 56-летнюю женщину.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 54-летнего односельчанина погибшей.
Выяснилось, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил свою знакомую в ножом несколько раз в область сердца и брюшной полости.
От полученных ранений женщина скончалась на месте.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос по избранию задержанному подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.