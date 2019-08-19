Под Харьковом зарезали женщину: подозреваемый задержан

18 августа около 21:00 в селе Охотное Нововодолажского района убили 56-летнюю женщину.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 54-летнего односельчанина погибшей.

Выяснилось, между мужчиной и женщиной возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил свою знакомую в ножом несколько раз в область сердца и брюшной полости.

От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос по избранию задержанному подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.