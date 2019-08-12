Под Харьковом женщина из ревности ударила знакомую ножницами в живот

10 августа около в 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что селе Шийковка Боровского района произошел конфликт, в ходе которого пострадала 40-летняя женщина.

Прибывшие на вызов правоохранители на месте задержали 35-летнюю местную жительницу.

Полицейские выяснили, что злоумышленница находилась в гостях у своей знакомой. Женщина устроила ссору с хозяйкой дома из-за ревности к своему сожителю. Во время выяснения отношений гостья нанесла потерпевшей канцелярскими ножницами ранения в брюшную полость.

Следователем Боровского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.