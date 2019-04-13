В Чугуеве женщина угрожала взорвать газ и выброситься из окна - соцсети

13 апреля 2019 г. 19:35
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12 апреля утро для жителей одной из многоэтажек в Чугуеве ознаменовалось скандалом, переросшим в угрозу для всего дома.

Как сообщают в одной из местных групп в соцсетях, жительница дома №5  по улице Героев-чернобыльцев, которая, по словам очевидцев, находилась в невменяемом и крайне возбужденном состоянии, начала громко кричать и стала выбрасывать вещи из окна под ноги прохожим.

А затем женщина стала угрожать взорвать газ и выброситься из квартиры, находящейся на четвертом этаже.

Соседи среагировали оперативно и вызвали на место газовую службу, скорую помощь, ГСЧС и полицию.

Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, газ прибывшие специалисты перекрыли, а женщину забрали медики.

 

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