Под Харьковом женщина во дворе своего дома нашла ящик с боеприпасами: женщине оказывали помощь медики

В Кегичевском районе Харьковской области жительница села Дорожное при заготовке дров нашла на своем дворе ящик с неизвестными предметами, похожими на боеприпасы.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По данным медиков, вызов по поводу обслуживания чрезвычайной ситуации поступил в службу «103» накануне, 3 декабря, в 13:16.

Как отмечается, в результате чрезвычайной находки никто не пострадал, однако медпомощь понадобилась хозяйке дома.

Медики оказали ее женщине на месте.