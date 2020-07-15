Под Харьковом женщина во время конфликта ударила ножом мужа своей сестры

На Харьковщине полицейские задержали женщину, которая едва не убила своего знакомого.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 13 июля в полицию поступило сообщение из Змиевской больницы о доставке 36-летнего мужчины с ножевым ранением живота.

Правоохранители установили, что к происшествию причастна 32-летняя жительница села Боровая Змиевского района.

Полицейские установили, что в тот день злоумышленница находилась в гостях у своей сестры и ее мужа. Компания употребляла спиртные напитки, в ходе чего между супругами возникла ссора. В конфликт вмешалась 32-летняя сестра женщины, которая вдруг схватила со стола кухонный нож и ударила им потерпевшего в область брюшной полости.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения, следственные действия продолжаются.