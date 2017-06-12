Под Харьоковом разбойник избил женщину в ее же доме

11 июня в 13:40 в полицию обратилась 57-летняя жительница поселка Коротич.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Харьковской области, женщина сообщила, что в ее дом п зашел малознакомый человек, ударил рукой по голове и завладел изделиями из золота и мобильным телефоном.

полицейские задержали 48-летнего мужчину. У него изъяты вещественные доказательства.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПКУ, содержится в изоляторе временного содержания.

Следователем Люботинского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

