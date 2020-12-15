Под Изюмом перевернулся микроавтобус: погибла женщина

15 декабря 2020 г. 11:20
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Сегодня около 8 утра на трассе в Изюмском районе возле поселка Каменка (641 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский) вылетел с проезжей части и перевернулся Volkswagen Т-5: женщина-пассажир погибла, водитель получил травмы.

По информации отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, водитель микроавтобуса не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. 31-летняя женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте, 32-летний водитель был госпитализирован.

Информация зарегистрирована в Изюмском ОП. Обстоятельства ДТП устанавливаются.  

 

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