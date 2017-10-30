Под Киевом обстреляли автомобиль Осмаева, его жена погибла,- Геращенко

30 октября 2017 г. 21:11
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Под Киевом обстреляли автомобиль,  к котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Акуева.

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