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Я-репортер
Под Киевом обстреляли автомобиль Осмаева, его жена погибла,- Геращенко
30 октября 2017 г. 21:11
1 просмотр
Под Киевом обстреляли автомобиль, к котором находились Адам Осмаев и его жена Амина Акуева.
Раздел:
Происшествия
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