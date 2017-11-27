Под Киевом охранник ресторана убил жениха во время свадьбы

В одном из гостинично-ресторанных комплексов Обуховского района во время празднования свадьбы убили жениха.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, инцидент произошел около часа ночи, когда гости поссорились с женихом.

Мужчина вышел во двор комплекса, где увидел 66-летнего охранника. Возник еще один конфликт. Парень набросился на пожилого мужчину, а тот ударил жениха ножом.

Невеста нашла мужа в помещении для охранника около пяти часов утра. По ее словам, тогда жених еще был в сознании. Охранник на вопросы испуганной девушки отвечал, что все хорошо.

23-летнего мужчину доставили в больницу с ножевым ранением в область паха. Медики не смогли спасти мужчину: пострадавший скончался от потери крови.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Злоумышленника задержали и объявили подозрение. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Продолжается следствие.