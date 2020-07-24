Под Киевом расстреляли бизнесмена на глазах у семилетнего сына

В Киевской области убили вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. 44-летнего бизнесмена неизвестные расстреляли на глазах у его семилетнего сына, сообщили «Факты ICTV» в четверг, 23 апреля.

Мужчина с ребенком ехали на дачу в селе Артемовка Бориспольского района. Возле железнодорожного переезда из кустов выскочили два вооруженных человека и в упор расстреляли автомобиль из автоматов.

В Игоря Плекана попали как минимум четыре пули. Раненый бизнесмен смог проехать около 300 метров, съехав с дороги в поле, и позвонить жене. Киллеры отпустили ребенка, которого чудом не ранили. Мальчик побежал домой и рассказал матери, где искать отца. От полученных ранений Игорь Плекан умер.

Авторы сюжета сообщили, что полиция обещает «громкие задержания фигурантов» дела об убийстве.

В ОО «Основа будущего», основанной членами организации «С14», называют Игоря Плекана организатором покушения на координатора «С14» Сергея Мазура, передает «Новинарня». Сам Мазур ранее заявлял, что у Плекана якобы было собственное «киллерское бюро», а также бизнесмен занимался «крышеванием» нелегальных игральных автоматов и «наливаек». По словам Мазура, Плекан известен в уголовных кругах под прозвищем «Пуля».