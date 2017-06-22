Под Коротичем перевернулся автомобиль - двое пострадавших

Сегодня около 19-20 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Коротич перевернулся автомобиль Honda Prelude, двигавшийся в направлении Харькова.

Как сообщили в УПД ГУНП Харьковской области, на месте 26-летний водитель авто пояснил правоохранителям, что на проезжей части его "подрезал" другой автомобиль, который с места уехал. Пытаясь избежать столкновения, водитель автомобиля Honda не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

Как рассказал зам. начальника ОСМ УПД ГУНП Харьковской области Олег Никоненко, с места аварии в больницу были доставлены водитель авто и его 26-летний пассажир, травмы у обоих, по предварительной информации, не тяжелые.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.