 

Под Красноградом фура сбила пешехода: мужчина, лишившийся ног, скончался

16 октября 2019 г. 11:50
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Накануне в 21:15 в районе поселка Ивановское на трассе Харьков-Симферополь грузовик сбит 51-летний местный житель. 

Пострадавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с травматической ампутацией обеих ног был госпитализирован и от полученных травм в больнице скончался.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, по подозрению в совершении ДТП в Красноградский ОП был доставлен 62-летний водитель грузового авто Volvo, житель Славянского района Донецкой области. В настоящий момент устанавливаются обстоятельства наезда на пешехода. 

Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по ст.286 УК Украины. 

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