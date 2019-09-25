Под Красноградом из болота спасли пенсионера

На Харьковщине спасли 82-летнего мужчину, который пошел пасти коров и попал в болото.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 сентября в 8:12 в полицию поступило обращение от 81-летней женщины. Пенсионерка рассказала о том, что утром ее муж ушел пасти коров и не вернулся домой.

В ходе поисков мужчины полицейские обнаружили, что пенсионер попал в болото у местной реки. Он самостоятельно пытался выбраться, но не смог.

Полицейские вызвали на подмогу работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и медиков. Вместе со спасателями полицейские вытащили изможденного старика из болота, чем спасли ему жизнь.

Сейчас мужчина находится в районной больнице, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.