 

Под Красноградом из болота спасли пенсионера

25 сентября 2019 г. 16:32
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На Харьковщине спасли 82-летнего мужчину, который пошел пасти коров и попал в болото.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 25 сентября в 8:12 в полицию поступило обращение от 81-летней женщины. Пенсионерка рассказала о том, что утром ее муж ушел пасти коров и не вернулся домой. 

В ходе поисков мужчины полицейские обнаружили, что пенсионер попал в болото у местной реки. Он самостоятельно пытался выбраться, но не смог.

Полицейские вызвали на подмогу работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины и медиков. Вместе со спасателями полицейские вытащили изможденного старика из болота, чем спасли ему жизнь.

Сейчас мужчина находится в районной больнице, состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

 

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